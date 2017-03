A grande richiesta partono i corsi spot serali di cucina vegan nella città metropolitana etnea, già definita regina vegan dei capoluoghi siciliani, che risponde sempre con forte entusiasmo alle attività organizzate da Veg Sicilia – Associazione Vegetariani e Vegani siciliani.

Veg Sicilia che a pieno titolo si afferma primo punto di riferimento per chi vuole avvicinarsi al cruelty free life style, non è nuova ad eventi del genere. Infatti sono ormai innumerevoli i corsi svolti che spaziano dalla pasticceria alla cucina, ai piccoli chef e a breve anche ai corsi di perfezionamento per professionisti.

Di grande rilievo il corso di cucina svolto dallo Chef Martino Beria, grande maestro tra i migliori chef d’Europa nel campo dell’ alimentazione naturale e l’incontro dibattito scientifico col Dr.Vasco Merciadri, scienziato, medico chirurgo divulgatore dell’alimentazione vegana e membro del Comitato Scientifico di Associazione Vegani Italiani Onlus.

Location

I nuovi Corsi Spot Serali di cucina vegana sprint sono stati pensati proprio per chi lavora fino a tardi o per chi per altri motivi il tempo libero ce l’ha la sera . Una cucina veloce, facile e gustosa. Gli incontri si svolgono presso LaBottega Veg, la centralissima sede operativa dell’Associazione sita in Via Umberto, 292. Prevedono una prima parte teorica dimostrativa e infine la degustazione finale dei prodotti realizzati.

Durante le lezioni si sfaterà il mito che cucinare veg è lungo e ‘camurriusu’. Verranno presentate ricette sprint per tutte le occasioni, dalla colazione alla cena, dalle conserve alle vellutate, alle zuppe, fino al sushi vegan in versione km0!

L’intero corso è articolato in 5 moduli, due dei quali già svolti, e il programma è ricco e variegato. Tre elementi comuni: velocità, gusto e genuinità…e tante ricette vegan per la giornata.

Programma Corsi Spot Serali

Martedì 28 Febbraio La colazione sana & veg

Martedi 07 Marzo Il menù di pranzo e cena

Martedì 14 Marzo Sughi e conserve

Martedì 21 marzo Zuppe e vellutate

Martedì 28 marzo Sushi vegan

Il prossimo 14 marzo dedicato ai sughi e alle salse prevede un ricco menù: Pesto di Pistacchio, Salsa alle Noci, Ragù vegetale senza soia, Salsa Barbecue, Salsa Tapenade, Maionese di Avocado.

Catania consapevole

Catania dunque sempre attenta alle nuove tendenze proiettate verso un diverso stile di vita più attento al naturale e contro ogni forma di sfruttamento animale.