MARSALA -Una coppia di coniugi ha deciso di separarsi. Una storia che apparentemente sembra simile a tante, se non fosse che in questo caso è stata la moglie ad essere costretta a lasciare la casa in cui viveva con i quattro figli e il marito, e a pagare gli alimenti.

La decisione è del Tribunale di Marsala, che ha deciso di affidare al padre i quattro figli minorenni. Il motivo? La donna avbrebbe cacciato di casa il marito, sostenendo di essere stata maltrattata. Versione che sarebbe stata smentita più volte dai figli, che hanno scelto di vivere con il padre.