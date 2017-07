La Coppa Italia sta per iniziare anche per il Palermo. Il primo avversario dei rosanero sarà la Virtus Francavilla, che ha battuto l’Imolese per 3-1 nel primo turno della coppa nazionale. Match previsto per il 6 agosto allo stadio “Renzo Barbera”.

La Virtus Francavilla è una squadra pugliese della provincia di Brindisi che milita in Serie C. Il match è previsto per il 6 agosto alle 20,30. Mancano quindi solo 6 giorni al primo impegno ufficiale della stagione e l’esordio in panchina per il nuovo mister Bruno Tedino.

La squadra che fronteggerà il Palermo è allenata dall’ex calciatore dell’Udinese e palermitano Gaetano D’Agostino. Per il Palermo, in caso di qualificazione, non si prospetta vita facile. Infatti gli isolani dovranno poi fronteggiare il Cagliari e poi una tra Pro Vercelli e Venezia. In caso di accesso agli ottavi, ci sarà l’Inter.