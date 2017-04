In occasione della Giornata nazionale sulla salute della donna, l’Onda organizza la settimana di prevenzione. Saranno gratuiti diversi controlli medici specialisti per le donne nelle strutture col bollino rosa, che hanno aderito all’iniziativa.

Come lo scorso anni anche quest’anno verrà celebrata in data 22 Aprile, attraverso diverse iniziative di sensibilizzazione e informazione che mirano alla prevenzione per le principali patologie femminili.

La settimana della salute della donna, organizzata dal’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), si terrà in tutta Italia da giorno 18 al 24 Aprile, e in occasione della quale saranno resi gratuiti alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi.

Le 13 aree specialistiche sono: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso (osteoporosi), medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, psichiatria, reumatologia, senologia, violenza sulla donna.

Gli ospedali aderenti all’iniziativa in base alla propria disponibilità, possono scegliere in quali giorni e quali servizi offrire, e non hanno l’obbligo di offrire servizi per ogni area specialistica proposta.

A Catania le strutture col bollino rosa che partecipano alla settimana della salute della donna sono le seguenti:

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele – Presidio Ospedaliero G. Rodolico

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele – Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele

Humanitas Centro Catanese di Oncologia

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele – Ospedale Speciale di Maternità S. Bambino

Istituto Oncologico del Mediterraneo

Casa di Cura Gretter Lucina

Nuovo Ospedale Garibaldi Nesima

Per ulteriori informazioni riguardo i servizi specifici si consiglia di contattare telefonicamente il centro o eventualmente consultare www.bollinirosa.it.