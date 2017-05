I carabinieri di Petralia Sottana hanno svolto nel ponte del primo maggio un servizio di controllo del territorio che ha interessato i comuni di Petralia Sottana, Petralia Soprana, Castellana Sicula, Polizzi Generosa, Bompietro, Alimena, Gangi e Geraci Siculo.

Le attività di controllo, finalizzate a contrastare il fenomeno dei reati contro il patrimonio, il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, sono state eseguite non soltanto nei centri abitati ma anche nelle zone più periferiche dove ricorrono con maggiore intensità i reati predatori.

I militari hanno setacciato il territorio eseguendo numerosi posti di controllo sulle principali arterie stradali, in particolare sulle strade statali 120 – 290 – 286 – 643, privilegiando gli svincoli di Tremonzelli e Irosa.

Ecco l’esito dei controlli. Un giovane denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto a seguito di indagini venivano accertate a suo carico responsabilità in relazione alla cessione di una dose di hashish ad un ragazzo del luogo; una persona denunciata all’Autorità Giudiziaria per reiterazione nella guida senza patente; un ragazzo denunciato a piede libero per guida sotto l’effetto di stupefacenti; sei giovani sono stati trovati in possesso di droga e contestualmente sono stati sequestrati complessivamente 9 grammi di hashish e 1 di marijuana.