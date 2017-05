A Palermo, la polizia ha arrestato due fratelli, Matteo e Antonino Biondo di 28 e 25 anni, colti nella flagranza del reato di detenzione di tabacchi lavorati esteri privi del sigillo dei Monopoli di Stato.

Gli agenti della Squadra Mobile, nell’ambito di mirate attività investigative all’interno del popolare quartiere Zen, sorprendevano Antonino Biondo a vendere su un banchetto di legno alcune stecche di sigarette estere prive del sigillo dei Monopoli di Stato, mentre altre stecche erano adagiate sul selciato all’interno di sacchetti di plastica.

Successivamente sottoponevano a perquisizione anche la sua abitazione, dove, abilmente occultate, rinvenivano ulteriori 78 stecche di “bionde”, anch’esse prive dei previsti sigilli, per un totale complessivo, comprese quelle che il malvivente vendeva per strada, di oltre 30 chili.

Nell’ambito delle stesse attività, gli agenti decidevano di effettuare un altro controllo presso l’abitazione del fratello Matteo. All’interno dell’abitazione, nascoste in alcuni borsoni, valigie e sacchetti, venivano rinvenute 296 stecche di sigarette estere di varie marche, prive del sigillo dei Monopoli, per un peso complessivo di circa 60 chilogrammi. Le sigarette rinvenute, per un peso complessivo di oltre 90 chili, sono state sequestrate.