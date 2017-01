CATANIA – Nasce il “Consorzio per la Legalità“. Lo scorso 23 gennaio, presso i saloni dell’Hotel Nettuno di Catania, si sono riunite 8 associazioni antimafia e la Confederazione Nazionale delle Imprese Italiane Feditalimprese al fine di costituire il “Consorzio per la Legalità”.

Il Consorzio, a cui hanno aderito associazioni con sede in varie regioni Italiane, ha tra i principali obbiettivi la diffusione della cultura della legalità tra tutte le classi sociali e tenuto conto, poi, che spesso le criticità istituzionali diffuse sono da freno alla denuncia, il Consorzio avrà il compito di instaurare modalità di rapporto istituzionali permanenti e di rafforzare e consolidare i rapporti con il Ministero per essere costantemente informati sui progetti del Commissario governativo per il coordinamento delle misure Antiracket ed Antiusura, anche in relazione al Programma operativo Nazionale Sicurezza (PON 2013/2020).

Alla costituzione hanno aderito:

FEDITALIMPRESE;

ASIA;

ALA;

GIUSTIZIA E PACE;

LIVATINO;

GRAMMICHELE;

LEONFORTE;

ENNA;

RIMINI

“Questa iniziativa, – afferma Salvo Campo presidente dell’Associazione Antiracket ASIA – servirà ad avere maggiore cooperazione tra le diverse realtà locali ed ad avere un rapporto più solido e vicino con gli organi istituzionali, al fine di creare maggiori sinergie finalizzate a portare soluzioni più rapide ed una costante informazione riguardo alle agevolazioni previste”.



“Siamo soddisfatti – afferma Gianluca Micalizzi presidente Nazionale di FEDITALIMPRESE– di aver partecipato alla nascita di questo Consorzio, la diffusione della Legalità e tra i principali obbiettivi della Confederazione, questo nuovo organismo contribuirà a migliorare la nostra società, il territorio ed aiutare cittadini ed Imprenditori a reagire contro la Criminalità. Vogliamo dare forza e fare quadrato attorno a quegli imprenditori che si oppongono al Racket”.