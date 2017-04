“La notizia dell’annullamento della cartella esattoriale milionaria di quasi 27 milioni di euro, al Consorzio ASI di Agrigento è un risultato straordinario, che ha dimezzato il debito dell’Ente rendendo fluido il processo di liquidazione del Consorzio ASI. Ne abbrevia , in maniera consistente, i tempi e apre di fatto il varco a quel nuovo corso, che ci permetterà di dare consistenza e forma diversa alle nostre aree industriali“.

Lo afferma oggi l’assessore regionale delle Attività Produttive Mariella Lo Bello che continua: “La sentenza della Commissione Tributaria agevola il percorso condotto con la guida del Commissario Mariagrazia Brandara che, condivide e si impegna per un progetto che vuole operare un riodino complessivo dell’Ente, tramite la vendita ed un utilizzo efficace dei lotti, l’utilizzo dai bandi del patto per lo sviluppo, il decoro e l’ammodernamento delle aree industriali.

Un grande lavoro – conclude – guidato dall’ on. Brandara che, nonostante i debiti pregressi e gli ostacoli determinati dall’ eredita di una situazione certamente pesante, mette al centro il sostegno alle imprese e la loro crescita”.