MESSINA – “Con 6 miliardi di euro di appalti centralizzati (Consip), la

Sicilia perderà 7,5% di PIL. Il calcolo è stabilito sulla base dell’importo di

80 miliardi di euro di Pil l’anno. Se quegli appalti dovessero valere per 3

anni, la perdita non sarebbe minore a 2,5% ogni anno”. Lo dice il presidente

Crocetta, da Messina dove si trova per presentare il suo movimento “Riparte

Sicilia”.

“E’ un danno incalcolabile per la Sicilia, per tutti i siciliani, le imprese e

i disoccupati. Il sistema Consip, in atto, viene utilizzato per spostare

risorse della Sicilia e del Mezzogiorno, a favore delle grandi imprese del

centro-nord, a favore di gruppi monopolistici, danneggiando le piccole e medie

imprese. Lo scontro di questi giorni sull’affare Consip, – conctinua Crocetta –

non è un affare ideologico e neppure politico. E’ la battaglia di un presidente

della Regione che vuole difendere gli interessi della Sicilia e non vuole che

questa regione venga impoverita. Su queste cose io chiedo un dibattito pubblico

e soprattutto la revisione a 360° delle linee di politica economica. Qualsiasi

appalto deve tenere conto del mercato siciliano e della capacità delle imprese

siciliane, che non possono essere escluse a priori dagli appalti.

Qualcuno dirà che così la pubblica amministrazione risparmia, io sostengo non

sia vero, perché diverse volte le aziende Consip presentano tassi di ribasso

più alti rispetto a quelli che offre il mercato locale. Io dico no perché,

quando un appalto va ad un’impresa siciliana, non solo si trasforma in

occupazione e investimenti locali, ma anche in entrate di iva e di tasse che

con la scelte che si vorrebbero fare, andranno ad altre regioni italiane

acuendo il divario nord sud. Il sistema Consip è stato creato per i grandi

gruppi monopolistici del Paese. Un grande inganno.

La Sicilia deve utilizzare una propria piattaforma informatica per le gare

telematiche, affidata a un soggetto pubblico e non a privati e lo può fare –

conclude il presidente – mediante Sicilia e-Servizi”.