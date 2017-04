Il Centro Regionale Trapianti della Regione Siciliana ha bandito la seconda edizione del concorso fotografico: “Uno scatto per gli altri, un obiettivo per la vita”, volto a promuovere la cultura del trapianto e della donazione degli organi.

Come partecipare

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i residenti nel territorio siciliano.

Le fotografie dovranno esprimere e raccontare il senso della donazione ed essere inviate sia in formato elettronico “.jpg” in alta risoluzione all’indirizzo di posta elettronica comunicazione@crtsicilia.it, sia in formato cartaceo (20×30 cm) al CRT Sicilia Via Costantino Nigra n° 59, 90141 – Palermo, entro il 5 maggio 2017.

Le immagini dovranno essere corredate da nome e cognome dell’autore, titolo dello scatto e una breve spiegazione del messaggio che si vuole divulgare.

I premi

I primi tre classificati saranno premiati grazie alle sponsorizzazioni offerte dall’amministratore delegato del gruppo “i Love – Pickup Fidelity srl”, Vincenzo Cefalù, dall’amministratore delegato di “Geraci Gioiellieri” Aldo Geraci, e dall’Agenzia generale Unipolsai NRA Sicilia srl, amministratore unico Laura Augello.

Il Coordinatore regionale del CRT Sicilia, Bruna Piazza, tiene a ringraziare gli sponsor dell’iniziativa: “Apprezziamo con entusiasmo la disponibilità delle aziende “i Love – Pickup Fidelity srl , “Geraci Gioiellieri “ e dell’Agenzia generale Unipolsai “NRA Sicilia srl” a contribuire al messaggio del dono. Siamo particolarmente grati per il loro contributo che ci ha consentito la realizzazione di questo concorso al quale, speriamo, parteciperanno in tanti”.

I premi consisteranno:

1° Classificato – Lampada Stereo bluetooth YAMAHA offerta da “i Love – Pickup Fidelity srl”

2° Classificato – Salver in sheffield epoca vittoriana offerto da “Geraci Gioiellieri”

3° Classificato – Buono di 300 euro in polizze assicurative Unipolsai presso agenzia generale NRA Sicilia srl

Per i dettagli dell’iniziativa e per scaricare il bando del concorso è possibile consultare il sito: www.crtsicilia.it