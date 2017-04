Il tanto atteso bando di Concorso della Polizia di Stato 2017 è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Per la prima volta il concorso è aperto anche ai civili. Grazie al Decreto legislativo n. 7/2014, infatti, potranno partecipare alla selezione tutti i cittadini di età superiore a 16 anni, che abbiano completato la scuola media.

Posti disponibili

Il concorso, per titoli ed esami, prevede il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, di cui:

a) 900 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale, in servizio;

b) 386 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma;

c) 280 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età;

d) 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo.

Requisiti

Al concorso possono partecipare coloro che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: – godano dei diritti civili e politici; – abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potestà; – siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; – abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; – non siano stati sottoposti a misure di prevenzione.

L’ammissione al corso è inoltre subordinata: – al possesso della idoneità psicofisica ed attitudinale; – al non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; – al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l’acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere. I requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, fatta eccezione per l’età, fino all’immissione nella ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri.

Presentazione della domanda e selezioni

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata, esclusivamente online, seguendo la procedura indicata nel sito www.carabinieri.it – area concorsi, entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale, seguendo le istruzioni per la compilazione fornite dal sistema automatizzato. Dopo aver effettuato la procedura d’identificazione, il sistema automatizzato invia al concorrente, all’indirizzo di posta elettronica indicato, un collegamento per accedere al modulo di presentazione della domanda on-line per la partecipazione al concorso.

Lo svolgimento del concorso prevede: – prova scritta di selezione; – prove di efficienza fisica; accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell’idoneità psicofisica; accertamenti attitudinali; valutazione dei titoli. La prova scritta sarà verosimilmente svolta a partire dal 15 maggio 2017. L’ordine di convocazione, la sede, la data e l’ora di svolgimento saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 5 maggio 2017, mediante pubblicazione nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny, Roma. Le prove di efficienza fisica invece avranno luogo, verosimilmente, a partire dal 10 luglio 2017.