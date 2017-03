E’ venerdì e SiciliaNews24 ha deciso di darvi il tradizionale suggerimento gastronomico per il weekend! Oggi conchiglie con zucchine e rucola.

Ingredienti:

200 gr di pasta formato conchiglie

200 gr di zucchine tagliate a fettine sottili

20 gr di rucola

2 cucchiai di ricotta salata

sale q.b.

1 scalogno tagliato a rondelle spesse

pepe q.b.

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

Preparazione:

Versate l’olio extravergine di oliva in una padella, unite lo scalogno e lasciatelo appassire. Nel frattempo immergete le conchiglie in acqua bollente e fatele cuocere. Unite allo scalogno le zucchine tagliate a fettine sottili, mescolate e lasciate insaporire per un paio di minuti. Condite con sale e pepe appena macinato, unite un paio di mestolini di acqua bollente di cottura della pasta, mescolate e continuate la cottura.

Quando la pasta è quasi cotta, aggiungete la rucola nella padella con le zucchine. Bagnate ancora con un paio di mestolini di acqua di cottura delle conchiglie, mescolate e spegnete sotto il fuoco. Scolate subito la pasta e distribuitela nei piatti. Spolverizzatela con la ricotta salata e cospargetela con il condimento caldo a base di zucchine e rucola insieme al fondo di cottura.

Buon appetito!