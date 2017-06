In occasione dell’evento RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO, in programma venerdì 30 Giugno al Foro Italico di Palermo, ecco alcune importanti comunicazioni comunicate dall’organizzazione.

In ossequio alle decisioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica potranno accedere al sito 42.000 persone. L’accesso avverrà attraverso varchi dove ogni persona sarà controllata (anche zaini e borse) anche con metal detector. Non sarà possibile introdurre bevande alcooliche di qualsiasi gradazione. Sarà possibile introdurre acqua contenuta in bottiglie di plastica che saranno private del tappo. Sono categoricamente vietati contenitori in vetro e lattine. L’area sarà suddivisa in due settori l’accesso ai quali sarà possibile a partire dalle ore 13 di venerdì 30 Giugno.

Prima dell’inizio del concerto, saranno veicolate dagli speaker tutte le informazioni utili per godersi lo spettacolo in serenità e sicurezza. Non è prevista l’installazione di maxi schermi in altre zone della città. Al termine del concerto sarà importante defluire dall’area con calma e ordine attenendosi alle indicazioni del personale predisposto.

ALL’INTERNO DELL’AREA DELL’EVENTO È VIETATO:

• Introdurre VALIGIE, TROLLEY.

• Introdurre BOMBOLETTE SPRAY (antizanzare, deodoranti, creme solari, etc…)

• Introdurre TROMBETTE DA STADIO

• Introdurre o detenere ARMI, MATERIALE ESPLOSIVO, ARTIVIZI PIROTECNICI, FUMOGENI, RAZZI DI SEGNALAZIONE, PIETRE, COLTELLI o ALTRI OGGETTI da PUNTA o TAGLIO;

• Introdurre CATENE;

• Introdurre bevande alcooliche di qualsiasi gradazione;

• Introdurre o detenere SOSTANZE STUPEFACENTI, VELENI, SOSTANZE NOCIVE, MATERIALE INFIAMMABILE;

• Accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

• Introdurre o vendere all’interno dell’impianto bevande contenute in LATTINE, BOTTIGLIE DI VETRO, BORRACCE DI METALLO o BOTTIGLIE DI PLASTICA di qualsiasi dimensione.

• Introdurre ANIMALI DI QUALSIASI GENERE E TAGLIA;

• Introdurre BASTONI PER SELFIE e TREPPIEDI;

• Introdurre OMBRELLI e ASTE;

• Introdurre STRUMENTI MUSICALI;

• Introdurre PENNE e PUNTATORI LASER;

• Introdurre DRONI e AEREOPLANI TELECOMANDATI;

• Introdurre APPARECCHIATURE PER LA REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO;

• Introdurre MACCHINE FOTOGRAFICHE PROFESSIONALI e SEMIPROFESSIONALI;

• Introdurre VIDEOCAMERE, GOPRO, IPAD e TABLET;

• Introdurre BICICLETTE, SKATEBOARD, PATTINI e OVERBOARD;

• Introdurre TENDE e SACCHI A PELO;

• Introdurre TUTTI GLI ALTRI OGGETTI ATTI AD OFFENDERE;

• Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite;

• Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice dell’evento;

• Porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo;

• Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;

• Arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla permanenza del pubblico;

• Stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga.

Informazioni sulla viabilità e chiusura al traffico: la piantina