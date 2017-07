Si avvisa la gentile clientela che, in seguito ai gravi problemi di salute di Giovanni Allevi, il noto pianista operato d’urgenza in Giappone (durante il Japan Tour) la scorsa settimana per un distacco della retina, la data in programma per il 4 agosto presso il Teatro Pietra Rosa di Pollina E’ STATA POSTICIPATA A SABATO 9 SETTEMBRE.

I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data

Tutti i possessori di biglietti che non potranno partecipare alla nuova data sono invitati a rivolgersi ai punti vendita o ai siti online presso i quali hanno acquistato i tagliandi per le operazioni di rimborso che saranno possibili ENTRO E NON OLTRE DOMENICA 23 LUGLIO.