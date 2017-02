“La carenza di figure apicali in settori chiave della pubblica amministrazione sta mettendo in seria difficoltà la gestione di numerosissimi enti locali. Per questi motivi, riteniamo che sia necessario e prioritario un confronto tra l’Anci e il Governo nazionale per ottenere modifiche legislative finalizzate a garantire la presenza delle funzioni dirigenziali e organizzative in tutti i comuni”.

Lo hanno detto Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, rispettivamente presidente e segretario generale dell’AnciSicilia, che aggiungono: “Da una recente indagine fatta dalla nostra Associazione, a partire dallo scorso dicembre, abbiamo rilevato che l’assenza di figure apicali non è un fatto episodico ma una realtà diffusa, una criticità che è diventata un dato di sistema e che mette i sindaci nella sgradevole posizione di non riuscire a far funzionare servizi strategici nella gestione dell’ente”.

“In particolare – aggiungono Orlando e Alvano – risulta che siano diverse decine i comuni che, sprovvisti di responsabili apicali nei servizi affari generali e sociali, finanziari e tecnici, non sono nelle condizioni di potere avviare una qualsivoglia procedura per superare tale carenza”.

“Si comprende come tale stato di cose – conclude il presidente Orlando – sia stato aggravato dal fatto che gli amministratori locali sono costretti a confrontarsi con una legislazione sempre più complessa e che per certe materie – si pensi all’armonizzazione contabile ed alle procedure per gli appalti pubblici – richiede la presenza di figure di elevata professionalità”.