“Sabrina Figuccia e Giulio Tantillo la smettano di litigare su cose che peraltro interessano poco e niente alla gente. Sono stati eletti per occuparsi della città e sono certo che sapranno farlo al meglio e lo faranno dai banchi dell’opposizione” dichiara il coordinatore provinciale di Forza Italia Palermo Eusebio Dalì con riferimento alla diatriba interna al partito tra i due consiglieri comunali a Palermo.

“Forza Italia è un partito nuovamente in salute, anche grazie ai voti di quelle persone che non sono state elette ma che hanno comunque dato il loro contributo, di febbri personali non ne abbiamo bisogno” conclude Eusebio Dalì.