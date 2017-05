Come fare a sgonfiare le gambe e le cosce in viste della prova costume? Le gambe gonfie e pesanti non sempre sono associate anche alla presenza di adipe e a sovrappeso.

Quasi sempre le gambe gonfie sono legate alla ritenzione idrica e a un microcircolo difficoltoso. Quindi, per sgonfiare le gambe e al contempo snellirle, è bene abbinare una dieta equilibrata e drenante a strategie fitness. Senza dimenticare l’efficacia della fitoterapia con i suoi infusi sgonfianti.

Il primo passo è diminuire la quantità di sodio assunta ogni giorno. Aumentando l’apporto di cibi ricchi di potassio, vitamina C e fibre.