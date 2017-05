L’olio di cocco, in pochi lo sanno, contiene una sostanza molto importante per la nostra salute: l’acido laurico. Quest’ultimo è molto raro. Infatti, in natura, lo possiamo trovare solo nel latte materno. Questa sostanza, insieme a tutti i grassi che si trovano nell’olio ricavato dalle noci di cocco, si rivela un fantastico nutriente, ideale per mantenere la pelle e i capelli sani, e per rinforzare il sistema immunitario. Concretamente, i principali effetti di quest’olio sono protezione e rigenerazione di capelli ed epidermide.

Dopo diverse ricerche, gli studiosi hanno affermato che l’ olio di cocco si rivela molto utile per coloro che desiderano contrastare la cellulite, ed esistono tanti rimedi casalinghi da mettere in atto. Solitamente, molti preferiscono utilizzarlo esternamente, ma può essere anche ingerito e quindi inserito nel proprio piano alimentare. È possibile non solo ridurre la cellulite, ma appunto rinforzare il sistema immunitario, contrastare diversi problemi di salute e facilitare la perdita di peso.

Ecco come utilizzarlo