Per una scottatura solare possiamo ricorrere anche a dei farmaci che ci sono in commercio, ma di solito si ricorre ai farmaci soltanto in casi estremi, non abusando mai di essi. Ci sono spray e creme per contrastare gli effetti delle scottature e solo nei casi più gravi si arriva all’utilizzo degli antinfiammatori.

Più che altro è bene adottare qualche altro rimedio. Per esempio, per rinfrescare la pelle, è bene fare un bagno rilassante, aggiungendo all’acqua della vasca da bagno qualche cucchiaio di bicarbonato o di farina di avena.

E’ importante utilizzare l’acqua fresca, in modo che faccia da vasocostrittrice e lasciare asciugare la pelle all’aria invece di ricorrere all’asciugamano. Si possono utilizzare contro le scottature anche gel a base di aloe vera.

Il gel

Il gel va applicato quattro o cinque volte al giorno sulla pelle scottata. Il gel all’aloe vera riesce a restringere i vasi sanguigni che sono stati dilatati a causa dell’ustione. Non dimentichiamo che la regola essenziale da rispettare è quella dell’idratazione.

E’ importante infatti applicare sulla pelle scottata delle creme idratanti, per evitare la desquamazione e che la pelle diventi secca. Allo stesso tempo bisogna avere cura di idratare tutto l’organismo, bevendo molta acqua.

Le patate

Esiste un rimedio casalingo a cui possiamo ricorrere, specialmente se si tratta di una scottatura leggera: le patate. Queste ultime vanno tagliate a fette ed applicate sulla parte che fa male.

Le patate riescono infatti ad agire contro il dolore causato dalla scottatura. Volendo le patate si possono anche frullare e il composto va mescolato con l’acqua, per poi applicare il tutto sulla pelle scottata, quando il composto si sarà seccato.

E’ bene agire subito contro la scottatura, per evitare effetti che possono anche essere pericolosi. Non dimentichiamo infatti che un’abbronzatura sana non deve prescindere dall’evitare le scottature in nome della salute della pelle e del benessere generale.