Da domani la compagnia aerea “Blue Air” effettuerà un nuovo collegamento diretto Trapani-Torino e Torino-Trapani. Con 4 frequenze settimanali: martedì, giovedì, sabato e domenica.

Ecco il dettaglio dei giorni e orario:

TRAPANI-TORINO

– Martedì e Sabato: Partenza 21:25 – Arrivo 23:05

-Giovedì: P. 13:55 – A. 15:35

-Domenica: P. 09:55 – A.11:35

TORINO-TRAPANI

– Martedì e Sabato: P. 19:00 – A.20:40

– Giovedì: P. 11:30 – .13:10

– Domenica: P. 07:30 – A.09:10

«L’aeroporto di Trapani-Birgi torna ad essere collegato direttamente con Torino per servire sia l’intenso traffico turistico da e per l’Isola, sia l’ampia comunità di residenti nell’ovest della Sicilia che ha la necessità di raggiungere il Piemonte e viceversa», spiega una nota dell’Airgest, la società di gestione del «Vincenzo Florio».

I biglietti del nuovo volo Trapani- Torino sono già in vendita attraverso tutti i canali di vendita Blue Air: sul sito internet blueairweb.com, tramite il call center al numero 06 48771355 e in tutte le agenzie di viaggio partner di Blue Air. Le tariffe includono sempre lo snack a bordo ed il bagaglio a mano di 10 kg. Il check-in on-line o in aeroporto è gratuito.

La compagnia Blue Air

La Blue Air opera voli in completa sicurezza da 12 anni, offre più di 100 collegamenti diretti in Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Israele, Norvegia, Regno Unito, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia. La compagnia ha 8 basi operative a Bucarest, Bacau, Cluj-Napoca, Costanta, Iasi, Larnaca, Liverpool e Torino. La flotta Blue Air è composta da aerei Boeing 737, con interni moderni con sedili di ultima generazione Recaro per offrire ai passeggeri un’esperienza più confortevole durante il volo.