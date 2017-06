Cocaina e hashish in casa, arrestato un quarantenne. I carabinieri della Compagnia San Lorenzo hanno dato il via a una serie di perquisizioni in tutto il territorio di propria competenza.

Suddivisi in squadre, una decina di militari dell’Arma sono piombati in casa di alcuni soggetti, sospettati di poter detenere illegalmente sostanze stupefacenti, in virtù dei loro movimenti sospetti e delle pregresse vicende penali che li ha visti coinvolti.

In un’abitazione di via Castellana, i Carabinieri della Stazione Uditore hanno riscontrato che quei sospetti erano fondati: Salvatore Di Giovanni, 44enne palermitano, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione nell’abitazione dell’uomo, totalmente sorpreso dal controllo dei militari dell’Arma, ha permesso di rinvenire e sequestrare 23 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e pronta per essere venduta, un bilancino di precisione e materiale vario da adoperare per il confezionamento.

Approfondendo l’ispezione della casa i Carabinieri hanno trovato anche 13 grammi di hashish, ancora da suddividere, e 190 euro di banconote di piccolo e medio taglio, provento dell’attività illecita.