Alcuni pensano che non esista niente di più dannoso per la salute, altri non potrebbero fare a meno di berla a tavola, o di sorseggiarla durante una passeggiata estiva. Stiamo parlando della Coca-Cola, la bevanda più apprezzata da grandi e piccini, che resiste anche alle tempeste di salutismo accanito.

L’errore fatale

Eppure, le idee migliori nascono sempre da una distrazione o da un errore fatale. La bevanda, infatti, doveva essere un rimedio per il mal di testa e per la stanchezza, quando, il farmacista americano, John Pemberton, la brevettò. Eppure, l’aggiunta di un elemento per errore, la trasformò in una bevanda dal gusto inconfondibile. Tutto ciò accadeva proprio l’8 maggio del 1886.

Gli ingredienti

La bibita deve il suo nome al fatto che tra i suoi ingredienti, sono presenti anche estratti provenienti dalle noci di cola ed estratti provenienti dalle foglie di coca, privati delle loro sostanze tossiche.