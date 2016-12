PALERMO – Rinviare le elezioni del consiglio metropolitano, dal momento che rimarrebbe in carica appena tre mesi. E’ questa la richiesta inviata dal sindaco metropolitano di Palermo Leoluca Orlando alla Regione che nasce da un automatismo previsto dalla legge: il sindaco del capoluogo è anche sindaco metropolitano (l’equivalente dell’ex presidente della Provincia) ma finché è in carica come sindaco della città.