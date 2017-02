Dal 10 al 12 febbraio 2017 torna “CioccolaTiAmo – festa del cioccolato ai piedi dell’Etna”. Un appuntamento, organizzato dall’associazione Zzenia, dedicato al cioccolato e all’amore che giunge, quest’anno, alla 4^ edizione dopo il successo della prime due che hanno registrato più di 10.000 presenze e dell’ultima che ha registrato oltre 40.000 presenze nelle giornate dedicate al cibo degli Dei. Sarà Piazza Madre Chiesa e il Centro di Piedimonte a fare da contenitore all’evento i cui protagonisti saranno il meglio della pasticceria siciliana ed il cibo degli dei, il cioccolato in tutte le interpretazioni dei Mastri cioccolatai.

L’edizione 2017, organizzata anche con il patrocinio del Comune di Piedimonte Etneo e dell’Assessorato Turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana, prevede tante novità.

CioccolaTiamo mette al centro il prodotto e le aziende del territorio che lavorano una così pregiata materia realizzando opere che sono frutto di lavoro artigianale e costante aggiornamento. Al di là del cioccolato modicano, crediamo che la pasticceria siciliana sia poco presente nella lavorazione di questa materia pregiata. Ecco perché scommettersi in interpretazioni sempre nuove del cioccolato è innovativo. In realtà sono numerosi gli artigiani che, dalla piccola alla grande produzione, fanno di questa arte uno strumento celebrativo per il palato. Ma tante sono le potenzialità inespresse che vogliamo portare alla luce.

Come già nella passata edizione, la manifestazione sarà arricchita dalla presenza di numerosi pasticceri provenienti dalla Sicilia e non che, oltre ad occupare una postazione con i propri prodotti all’interno del Chocovillage, si cimenteranno in laboratori e show cooking. Un tassello di prestigio in più che, quest’anno, andrà ad arricchire un mosaico già variopinto sarà la prestigiosa collaborazione con la Strada del Vino dell’Etna che si occuperà degli abbinamenti vino/cioccolato.

Quest’edizione prevede, oltre al concorso “Le torte fatte da me”, rivolto ad amatori e professionisti, anche Show Cooking, laboratori ed esibizioni a cura delle associazioni del settore e degli Istituti Professionali, la II edizione della gara fra Istituti alberghieri “Il cioccolato etneo“, una “sfida” fra scuole alberghiere chiamate, in spirito di solidarietà e condivisione professionale, a prendere parte ad un Contest volto alla realizzazione di un dolce freddo a base di cioccolato che possa esser definito pralina, mousse, dolce a bicchiere, cake a discrezione della brigata appositamente composta di rappresentanti delle classi e guidate da uno dei docenti. Il “ dolce” oltre ad avere base di cioccolato deve contenere ingredienti che rimandino alla sicilianità e creatività.

La creatività sarà appunto filo conduttore dell’edizione 2017 ed una novità sarà anche la I edizione della gara fra pasticcieri “Il cioccolato etneo”. Riconfermata anche quest’anno la collaborazione con gli Istituti comprensivi del territorio, in primis l’Istituto comprensivo “G.Macherione” di Piedimonte Etneo e Calatabiano e quelle con l’Istituto alberghiero “G. Falcone” di Giarre, con il Liceo artistico “R. Guttuso” di Giarre e con l’agrario “A.Mazzei” di Giarre. Si aggiunge la collaborazione con l’Istituto professionale “Sabin” di Giarre.

Ampio sarà lo spazio riservato a corsi, laboratori e convegni che trattano aspetti specifici del cioccolato e del cibo in maniera più ampia. L’attenzione al bello e ai sensi non potrà mancare, naturale vocazione di Zzenia. Mostre d’arte e fotografia, realizzazione di manufatti artistici che faranno del cioccolato la propria materia prima. Così sarà per il concorso “AniMA il cioccolato” rivolto al Liceo Artistico “R.Guttuso” di Giarre. I partecipanti si ispireranno all’amore e al cioccolato per dar vita a dipinti ed opere d’arte. E poi, ancora, approfondimenti sulla storia del cioccolato, sugli alimenti per intolleranti e celiachi. Percorsi sensoriali che obbligheranno i cinque sensi, oggi sopiti da una quotidianità frenetica, a cooperare nella scoperta del cioccolato e di se stessi. Così sarà nella Sala sensoriale e nella nuovissima Chocoroom. E ancora seminari di grande spessore con l’associazione Cuochi professionisti italiani – Delegazione Catania.

Spettacoli, artigianato locale, giocoleria, sorprese, momenti dedicati all’Amore, tradizioni ed assaggi dei diversi tipi di cioccolato vi aspettano a CioccolaTiAmo 2017. Si potrà assistere anche alla lavorazione di prodotti artigianali come le uova di pasqua, dolci di altri paesi, le praline o i tradizionali cannoli e si apprenderanno le caratteristiche organolettiche ed i benefici del cioccolato spiegato da esperti del settore e poi…gustato.

L’Amore sarà, insieme al cioccolato, protagonista dell’evento. Sarà, in particolare, il Flashmob “Se ami…baci” nel giorno di San Valentino il momento dedicato alle coppie e all’Amore. Dopo CioccolaTiAmo il cioccolato vi avrà rivelato qualcuno dei suoi tanti segreti, tutti da scoprire. E ne vorrete sapere sempre di più. Chef stellati e Mastri cioccolatai vi attendono all’evento più atteso del comprensorio jonico – etneo.

“Chi ama…cioccolata!”

Si partirà venerdì 10 febbraio, alle 11, con lo spettacolo inaugurale che aprirà ufficialmente il Chocovillage. Nel corso del pomeriggio si alterneranno diversi momenti pensati per tutti i target.

E’ possibile consultare il programma completo della manifestazione, con tutti gli appuntamenti e relativi dettagli ed orari sulla pagina facebook: Cioccolatiamo festa del cioccolato ai piedi dell’Etna e sul sito www.zzeniaeventieturismo.it