PALERMO – Questa sera, alle 20.30, al Cinema Igiea Lido (Via Ammiraglio Rizzo, 13 – Palermo) il Sicilia Queer presenta in anteprima nazionale “Vi presento Toni Erdman”, l’irresistibile commedia della regista tedesca Maren Ade, presentata con grande successo a Cannes e candidata come miglior film straniero agli Oscar 2017.

Il film racconta il complicato ma tenero rapporto di una giovane donna manager, dedita al lavoro e alla carriera, con l’eccentrico padre. I due non potrebbero essere più diversi, lei assorbita dal lavoro non dà spazio ai sentimenti e alle relazioni, lui ha un inusuale e bizzarro senso dell’umorismo che gli servirà per ricostruire il rapporto deteriorato con la figlia.

Una commedia divertente, spesso esilarante, che analizza meglio di tante pellicole intimiste il rapporto genitore-figli e le dinamiche emotive che regolano i rapporti umani. Il film sarà presentato in versione originale con sottotitoli in italiano. L’anteprima scandisce il percorso verso la settima edizione del Sicilia Queer FilmFest che si svolgerà a Palermo dal 25 maggio all’1 giugno 2017.