PALERMO – A quarant’anni dalla morte del regista Roberto Rossellini, Lumpen, in collaborazione con la Cineteca di Bologna e il Comune di Palermo dedica una serie di proiezioni al grande cineasta italiano durante tutto l’arco del 2017.

Secondo appuntamento al Cinema al cinema De Seta dei Cantieri culturali alla Zisa di Palermo, dove il 28 gennaio alle 21:00, sarà proiettato, in lingua inglese con sottotitoli in italiano, “Germania anno zero” (Italia-Germania-Francia/1947- 1948) di Roberto Rossellini (75′). Il film è stato restaurato nell’ambito del Progetto Rossellini, iniziativa promossa da Istituto Luce Cinecittà, Cineteca di Bologna, CSC – Cineteca Nazionale e Coproduction Office.

“Lo scheletro in disfacimento di una città ridotta in macerie e polvere dalla guerra non serve a Roberto Rossellini soltanto per disegnare la cornice apocalittica destinata a imprigionare un paese sconfitto. […] Lo scheletro della città distrutta diventò quello che poi la macchina da presa avrebbe trascritto: la proiezione sullo schermo delle lacerazioni e delle ferite profonde lasciate, nell’animo di una creatura innocente, dalla guerra e dall’ideologia che l’aveva scatenata”.

(Carlo Lizzani)