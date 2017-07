Andrà in onda su Sky Arte (canali 110, 130, 400), il 19 luglio in prima serata, ‘La corsa de L’Ora‘, il film di Antonio Bellia, cofinanziato dall’Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo/Sicilia Film Commission, che ripercorre la storia del glorioso quotidiano palermitano, sempre in prima linea nel denunciare la mafia.

La testimonianza dei giornalisti di quell’epoca



‘La corsa de L’Ora‘ conta sulla testimonianza di alcuni dei giornalisti protagonisti di quella stagione, formatisi nella redazione di Piazzetta Napoli e oggi firme autorevoli nelle redazioni dei principali quotidiani italiani. Tra loro, Marcello Sorgi, Francesco La Licata, Franco Nicastro, Piero Violante, Antonio Calabrò, Letizia Battaglia, Gabriello Montemagno e tanti altri. Il film si avvale dell’interpretazione carismatica di PippoDelbono nei panni del direttore Vittorio Nisticò. Daniele Ciprì è direttore della fotografia, al montaggio Marzia Mete, scenografie di Fabrizio Lupo, costumi di Dora Argento, fonico Danilo Romancino.

La proiezione nel giorno dell’uccisione di Paolo Borsellino

“Ci sembra opportuno che il film venga messo in onda nel giorno dell’anniversario dell’uccisione del giudice Paolo Borsellino – afferma AlessandroRais – direttore della Sicilia Film Commission. “La redazione del L’Ora è stata una fucina di firme prestigiose, intellettuali, giornalisti, scrittori che con impegno e coraggio denunciarono quotidianamente gli abusi mafiosi. Siamo contenti di avere contribuito, con il sostegno della Sicilia Film Commission, alla realizzazione del film e a rievocare quell’esperienza”.