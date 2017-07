L’eterna lotta tra ricchi e poveri rivive in una guerra tra due bande di adolescenti, sullo scenario di una Puglia magica dove è bandita ogni presenza adulta. “La guerra dei cafoni” di Davide Barletti e Lorenzo Conte (Italia 2017, 91′) domani inaugurerà le proiezioni dei lungometraggi della XVII edizione del Festival internazionale del Cinema di Frontiera di Marzamemi. L’appuntamento è per le 21.30, in piazza Regina Margherita che, fino al 30 luglio, si trasformerà nella sala cinematografica en plein air più grande e più a Sud d’Europa. Quella stessa sala sotto le stelle che domani ospiterà l’intermezzo di Elisa Di Dio che leggerà “Risveglio” di Karma Nur May, da “Attraversando il bardo” di Franco Battiato. Alle 23.30, invece, sarà la volta di Brancati. Pachino: 24 luglio 1907 – 24 luglio 2017. “L’arte di arrangiarsi” di Luigi Zampa (Italia 1954, 95′).

Quest’anno, infatti, l’inaugurazione del Cinema di Frontiera coincide con il “compleanno” di Vitaliano Brancati, il grande scrittore pachinese che, per l’occasione, domani sarà ricordato anche nella sezione “Frontiera del libro”. Alle 18,30, nella sala della tonnara, è infatti in programma il 110° anniversario della nascita di Vitaliano Brancati: 24 luglio 1907” con gli interventi di Antonia Brancati, figlia dello scrittore, e Grazia Sena, studiosa brancatiana. Alle 19 sarà la volta dell’Aperitivo d’autore con Domenico Trischitta che presenterà “Le lunghe notti”, Avagliano Editore e poi di Lorenzo Perrona con “L’altro sé. Opposizioni letterarie al Sud”, Algra Editore.

I cortometraggi

La sezione dedicata al “Concorto – concorso di cortometraggi” domani sarà inaugurata alle 21.30 nel cortile di Villadorata con le proiezioni fuori concorso di “Hollywood sul Simeto” (Italia 2017, 38′), Progetto scuola M. M. Lazzaro di Catania; “Alice dipinge un gozzo al cantiere Rodolico” di Riccardo Napoli e Vincenzo Drago (Italia 2017, 23′) e “Il segreto dei caminanti” di Rita Mirabella e Giuseppe Tumino (Italia 2016, 63′).

Per la sezione “Lampi sul Mediterraneo”, domani, nella sala della Tonnara, alle 21.30 sono in programma le proiezioni di: “Vedete sono uno di voi” di Ermanno Olmi (Italia 2017, 100′) – Anteprima Italiana; “Immagine dal vero” di Luciano Accomando (Italia 2016, 66′) e Musica & Cinema: un ritratto inaspettato: “Keith Richards – under the influence di Morgan Neville (Usa 2015, 60′).

“Chiacchiere sotto il fico – incontri con gli autori”, l’ormai tradizionale sezione della manifestazione, in programma nel cortile di Villadorata, domani alle 19.30, rappresenterà l’occasione per presentare la VXII edizione del Festival internazionale del cinema di frontiera di Marzamemi e, subito dopo, il progetto scuola: “Hollywood sul Simeto tramite l’incontro con il liceo artistico M. M. Lazzaro. Interverranno: Elena Russo (tutor interna), Sebastiano Pennisi (esperto esterno) e Maria Giovanna Panebianco (vicepreside).