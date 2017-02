L’Associazione Culturale Cinema & Musica “La Locomotiva” di Adrano presenta la prima edizione della rassegna cinematografica “Pezzi di Vetro – tra finzione e realtà”.

Quattro appuntamenti domenicali, dal 12 febbraio al 5 marzo, coinvolgeranno i partecipanti in proiezioni e conversazioni con i registi – Davide Vigore, Francesco Di Martino, Giuseppe Portuesi, Francesco Valvo, Alessandro De Filippo, Lorenzo Daniele – ed altri ospiti, attraverso le vite raccontate nei loro documentari e cortometraggi. Quale linguaggio unico/universale e prezioso strumento per far luce su tematiche sociali e rilevarne le ombre, il lavoro artistico diventa binario di un percorso bidirezionale: dall’intima soggettività della persona, alla ricostruzione delle questioni sociali; e viceversa: dalla sistematizzazione del tema sociale e appiattimento delle individualità, al dettaglio sulle anime e sui corpi, non catturabile dal mero calcolo statistico.

I pezzi di vetro si evitano per strada o sono distrattamente calpestati. Ogni singolo pezzo è appartenuto ad una forma unica, una volta coesa.

I pezzi di vetro sono realtà frammentate da ricomporre, tagli netti da ricucire, individualità da proiettare come parte di un tutto.

La rassegna si terrà presso il Palazzo San Domenico di Adrano, in via San Pietro 102 (accanto alla Chiesa del Rosario). La scelta è coerente con il percorso che l’Associazione ha intrapreso da anni: segnalare luoghi meritevoli di attenzione perché diventino spazi di condivisione a cui affezionarsi, all’interno di una visione più ampia, che tracci un percorso culturale a partire da una mappa di monumenti cittadini, nodi simbolici di un tessuto connettivo da ricostruire. In questa visione il Palazzo San Domenico deve divenire il Palazzo della Cultura, animato da associazioni artistico-culturali vocate alla rigenerazione urbana: non mero contenitore per riunioni, ma spazio aperto ai cittadini, nonché passaggio obbligato, quale sala d’ascolto e di pronta azione, per coloro che hanno responsabilità sulle politiche culturali di questa città.

IL PROGRAMMA

12 Febbraio – ore 18.00

LA VIAGGIATRICE (2016) – Cortometraggio

Regia di Davide Vigore

Si può rubare ad una ragazza la sua giovinezza? Hind lavora da anni come badante presso la casa di una signora anziana, trascorre le sue giornate facendo sempre le stesse attività, la sua è una routine infinita fatta di giorni uguali, vivendo così in un presente continuo, nella spasmodica attesa di qualcosa, di qualcuno. La sera, dopo aver messo a letto l’anziana signora si rifugia nella sua camera piena di sogni. Sarà proprio l’anziana signora a farle capire l’importanza della giovinezza.

FUORIGIOCO (2015) – Documentario

Regia di Davide Vigore e Domenico Rizzo

Maurizio è un uomo a cui non manca nulla: fama, soldi, donne, macchine. Ma un incidente sportivo compromette la sua carriera facendolo sprofondare nel vortice dell’eccesso.

Oggi vive in una Palermo sotterranea e oscura, immerso nella folla.

Cosa c’è dopo il successo? La solitudine.

Presenta: Giada Tomasello

19 Febbraio – ore 18.00

CAMINANTE (2013) – Documentario

Regia di: Francesco Di Martino, Giuseppe Portuesi, Francesco Valvo

I “Caminanti” vivono a Noto, Siracusa, da oltre 60 anni e formano una comunità di qualche migliaio di persone. Seminomadi, girano per la Sicilia e l’Italia vendendo palloncini o arrotini, ombrellai e stagnini, continuando la tradizione dei vecchi carrettieri. Altri vivono isolati all’interno del quartiere, tra i propri simboli e la propria cultura che a tratti si lega ancora a quella di una Sicilia pre-urbana. Per la prima volta molti di loro sono riusciti a creare uno scambio partecipando a questo film, condividendo le proprie esperienze, i mestieri, le storie spesso tragiche, le opinioni e i momenti più importanti della vita del gruppo, lungo un arco di due anni. Nasce così un ritratto della comunità complesso e variegato, anomalo ma compatto, realizzato attraverso uno sguardo che non tende al commento, che lascia l’occhio libero all’osservazione di quella che possiamo definire una cultura esistente a sé, ma che si trasforma nonostante tutto e tutti.

Presenta: Gaetano Palermo

26 Febbraio – ore 18.00

ISOLA (2009) – Documentario

Regia di Alessandro De Filippo

L’isolamento diurno nelle parole di Carmelo che spiega, teorizza, raccoglie idee e impressioni, cerca di raccontare, narrare, descrivere. L’isolamento diurno nei gesti, nei movimenti reiterati e insensati e disperati e assurdi di Angelo. Attese e rinunce. In silenzio.

Due fratelli, condannati all’ergastolo. La sentenza definitiva stabilisce: fine pena mai.

Non si esce, non se ne esce. È un labirinto di passioni sorde, che implode senza emozioni apparenti. È tutto protetto e rarefatto dentro la scatola di ferro e cemento. C’è tutto, ma è come lontano, sfumato, disperso, un miraggio sfocato, l’illusione di un sogno confuso. La regola del silenzio. La consegna del silenzio. Rumori in lontananza. Sempre gli stessi. Voci lontane, chiamano, salutano, indicano, assegnano. E un uomo, controluce, in piedi, davanti alla finestra.

Presenta: Flavia Mazzarino

5 Marzo – ore 18.00

τὰ γυναικεία – Cose di donne (2015) – Documentario

Regia di Lorenzo Daniele

Una fotografa palermitana, una vitivinicoltrice del ragusano, due anziane donne troinesi, una scrittrice di romanzi dell’agrigentino, una giovane archeologa gelese, una famosa attrice catanese. Cos’hanno in comune? Il fatto di essere siciliane. I loro racconti sono frammenti di un’unica storia, che porta con sé un’eredità comune, quella della Sicilia, terra ‘femmina’ per eccellenza. Lo testimonia la grande varietà di miti e leggende legati alle donne, che nel tempo si sono avvicendati e in parte sovrapposti, divenendo elemento di coesione per tutte quelle popolazioni che hanno occupato e continuano ad occupare quest’isola.

Presenta: Valentina Del Campo

INGRESSO LIBERO