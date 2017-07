Ancora palazzi in fiamme e ancora vittime, dopo il rogo di Londra e quallo di Honolulu di alcuni giorno fa ora è successo in Cina. A Changshu, un’ottantina di chilometri a nord-ovest di Shanghai, nella provincia orientale di Jiangsuuna, una palazzina residenziale è andata a fuoco, si tratta di un edificio di due piani.

Il bilancio

Almeno 22 persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite nell’est della Cina in seguito a un incendio in un edificio residenziale di due piani. Le fiamme sono divampate poco prima dell’alba di domenica. Non si conoscono ancora le cause dell’incendio.

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme. Secondo le autorità non è chiaro ancora quanti residenti siano sopravvissuti, il che lascia pensare che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale cinese, la Xinhua, oltre 20 persone vivevano nell’edificio.

Arrestato un uomo

Un uomo è stato arrestato perché sospettato di aver appiccato il fuoco all’edificio di due piani. Gli inquirenti hanno infatti trovato tracce di benzina sul luogo del rogo, scoppiato poco prima dell’alba, e hanno riscontrato che tutte le porte dello stabile erano chiuse. Nella palazzina alloggiavano 29 persone che lavorano in un ristorante del posto, quasi tutti immigranti tra i 20 e i 30 anni.