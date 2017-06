Un evento nei luoghi de “Il Gattopardo”. Sarà presente Joanna Lancaster, figlia del famoso Burt, che interpretò il principe di Salina nel film “Il Gattopardo”, alla due giorni dedicata al capolavoro del celebre regista Luchino Visconti. La manifestazione, organizzata dal SiciliAntica e dal centro Studi “La Donnafugata del Gattopardo”, si terrà venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio 2017 a Ciminna. Previste conferenze, percorsi guidati, musica e proiezioni. La manifestazione culminerà nell’inaugurazione della mostra fotografica permanente “Il set del Gattopardo in 300 immagini”.

Gli appuntamenti del 30 giugno

Si inizia venerdì 30 giugno alle ore 18,00 nella Chiesa Madre di Santa Maria Maddalena con “Il Te Deum della famiglia Salina”. Esecuzione, con lo stesso organo immortalato nel celebre film, a cura del maestro organista Michele Cassata, della musica sacra suonata all’arrivo della famiglia del Principe Fabrizio a Donnafugata. Alle ore 18,30 presentazione del libro: “Il set delle meraviglie” di Luciano Mirone che racconta i quattordici film celebri girati in Sicilia, tra cui il Gattopardo. Dopo i saluti di Vito Filippo Barone, Sindaco di Ciminna, P. Domenico Sodaro, Arciprete di Ciminna, Sara Urso Miano, Assessore comunale allo Sport, Turismo e Spettacolo, Giuseppe Cusmano, Presidente SiciliAntica sede di Ciminna. Alfonso Lo Cascio intervisterà Luciano Mirone, autore del libro. Nel corso del dibattito saranno proiettate scene tratte da alcuni film e colonne sonore. Concluderà Joanna Lancaster, figlia dell’attore Burt Lancaster. Coordinerà Francesco Scimeca, vice Presidente SiciliAntica sede di Ciminna.

Gli appuntamenti del 1° luglio

Si riprende sabato 1 luglio alle ore 17,00 con appuntamento a Piazza Fondaco (Madonna bianca) per la visita guidata ai luoghi dove furono girate le celebri scene del film il Gattopardo. Itinerario: Piazza Piersanti Mattarella (Arrivo e partenza di Chevalley), via Collegio (Il figlio del Principe Paolo e il Conte Chevalley in cammino verso il Palazzo), Piazza Matrice (Il palazzo del Principe, l’arrivo delle carrozze), Piazza Matrice (Il seggio elettorale durante il plebiscito e la casa del Sindaco), Chiesa Madre Santa Maria Maddalena (L’arrivo a Donnafugata e il Te Deum). Saranno letti durante il percorso, a cura di Cinzia Carraro, brani tratti dal romanzo “Il Gattopardo”.

Una mostra fotografica

Alle ore 18,30, nei locali del Polo Museale in Piazza Umberto I, Joanna Lancaster inaugurerà la mostra fotografica permanente “Il set del Gattopardo in 300 immagini”. All’interno saranno esposte anche alcuni dipinti di Kalòs ispirati al film “Il Gattopardo”. Previsti interventi di Giuseppe Cusmano, Presidente SiciliAntica sede di Ciminna, Ciro Cardinale, Presidenza Regionale SiciliAntica, Rosario Perticone, Direttore Museo delle Marionette di Palermo.

Ospite d’onore la figlia del celebre attore, Joanna Lancaster

Joanna Lancaster, figlia di Burt Lancaster, è una scrittrice, produttrice ed educatrice. Ha passato gli ultimi quindici anni ad insegnare inglese e letteratura alle scuole medie e superiori a Los Angeles. Ha insegnato, per un breve periodo, sceneggiatura presso l’Università della California del Sud (USC). Prima di diventare insegnante, trascorse più di vent’anni a lavorare nei film e in televisione. E’ stata produttore esecutivo della commedia brillante “Ruthless People” con Danny De Vito e Bette Midler e ha lavorato con suo padre in diversi film.

Uno dei grandi privilegi di essere figlia di una stella del cinema è che tutta la famiglia (cinque fratelli e sorelle) ha viaggiato con il padre quando andava all’estero. Il suo primo film è stato girato in Messico mentre aveva 2 anni e il padre lavorava a “Vera Cruz”. Il suo secondo film “Trapeze”, è stato girato a Parigi quando aveva 4 anni. E’ molto entusiasta di tornare in Sicilia dopo una prolungata assenza. Questa è la prima visita da quando aveva 11 anni, mentre suo padre girava “Il Gattopardo”. Quella estate trascorsa in Sicilia è uno dei suoi ricordi d’infanzia a cui è più affezionata.