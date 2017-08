Ieri sera, un ciclista è morto investito da un’auto, in contrada Affacciata, a Mazara del Vallo, su un cavalcavia. La vittima sarebbe un mazarese di 41 anni e, secondo quanto emerso dalle indagini della polizia, sarebbe stato un uomo di 31 anni, originario di Gela, a investirlo.

L’uomo, residente a Mazara del Vallo, ha tamponato, con la Peugeot 206 di cui era alla guida, il ciclista, il quale, a causa dell’impatto, è stato rimbalzato sul parabrezza della vettura: su di essa è stato trasportato per un paio di metri.

I soccorsi

Inutili i soccorsi che l’automobilista avrebbe chiamato tempestivamente. L’uomo è stato trovato sul posto e accompagnato in ospedale dai vigili urbani per essere sottoposto agli esami per verificare se era sotto l’effetto di alcool o droghe.