Lo scorso week-end a Castiglione di Sicilia (CT), l’ A.S.D. Time Bike Castiglione, ha organizzato il 5° Trofeo Madonna della Catena, una gara mozza fiato per veri scalatori, valevole come 3^ tappa ufficiale della “Coppa Sicilia 2017” e del “Trofeo dei due mari”, come prova di “Campionato Interregionale ACSI Sicilia e Calabria.

A tagliare il traguardo, due atleti della A.S.D. Fiamma: Baldassare Barbera 1° classificato, leader assoluto, seguito dal compagno Giorgio Castelli al 2° posto, entrambi acclamati da tutto il pubblico presente all’arrivo.

Doppietta Fiamma

Una doppietta in grande stile conquistata dai due corridori dei Fiamma che hanno onorato la sentita manifestazione ciclistica sul di un percorso scelto da Sebastiano e Fausto Catanzaro, dove hanno preso parte alla partenza oltre 300 atleti che si sono affrontati nella mediofondo su di un tracciato lungo 71 km, mentre per la granfondo sono stati 121 i km effettuati dalla carovana ciclistica. Un tracciato duro e faticoso segnato dalle salite di Castiglione – Portella lunga 4,5 km con pendenze del 6-10%, di Solicchiata – Monte Dolce al 7%, ripercorse per 5 volte con un dislivello di 2300 m. di quota.

Un plauso va fatto a tutta l’organizzazione che ha assicurato il circuito ed assistito tutti i corridori durante le difficoltà.

La gara

Il primo giro è stato percorso tutti assieme in gruppo, ma poi dal secondo sono iniziati i primi tentativi di allunghi, quando quattro corridori hanno fatto la differenza staccandosi dagli inseguitori. Al terzo attacco, i due corridori dei Fiamma, hanno iniziato a segnare la gara con un affondo tale da staccare gli altri due inseguitori.

A quel punto è bastato di controllare la gara sino a tagliare il traguardo fianco a fianco.