Organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi, con numerosi partners e sostenitori, ed entrata di diritto tra gli eventi nazionali FIC, la Festa unirà ancora una volta il meraviglioso contesto del vulcano con la “Perla dello Jonio”. Dall’11 al 13 giugno tre giornate di cooking show, incontri tematici, workshop e degustazioni.

Il programma

Ed eccolo, dunque, il programma ufficiale di questa 6^ edizione di Cibo Nostrum, che è già possibile consultare sul sito web della manifestazione, www.cibonostrum.eu, mentre sono già in tanti, tra cuochi e giornalisti, ma anche semplici appassionati, che si stanno accreditando per avere un posto in prima fila in questa Grande festa della cucina italiana.

L’apertura dell’evento a Zafferana Etnea

Si comincia domenica 11 giugno alle ore 17,00, con l’inaugurazione ufficiale dell’evento a Zafferana Etnea, nella piazza centrale, con gli interventi degli organizzatori, delle autorità cittadine, degli ospiti istituzionali e dei giornalisti presenti. Alle ore 20,00 ci sarà la Festa Siciliana con Cena di Benvenuto presso l’Atahotel Naxos Beach a Giardini Naxos, curata con la professionalità di sempre dallo Chef Nico Scalora e dal suo staff.

Pesca sostenibile e cucina consapevole

Lunedì 12 giugno alle ore 10,00 sempre presso l’Atahotel Naxos Beach si svolgerà il convegno sul tema: “Pesce Azzurro: pesca sostenibile, cucina consapevole”, con gli interventi delle Istituzioni, dei produttori del settore ittico, dei giornalisti di settore agroalimentare e di prestigiose firme della cucina italiana, mentre per i non addetti ai lavori e per gli accompagnatori si svolgerà il programma alternativo con il Tour del Miele a Zafferana Etnea. A seguire, alle ore 11,00, negli stessi locali dell’Atahotel Naxos Beach si svolgeranno le selezioni ufficiali della Nazionale Italiana Cuochi, che ormai da qualche anno ha il suo ruolo da protagonista a Cibo Nostrum.

Taormina Cooking Fest

Alle ore 15,00, poi, a Taormina riunione tecnica per tutti i giornalisti per potersi accreditare alla manifestazione “Taormina Cooking Fest”: l’incontro è fissato nella Sala Stampa di Cibo Nostrum, nei locali dell’Archivio Storico di Taormina, dove verranno distribuiti gli accrediti stampa, assolutamente necessari per poter accedere alle degustazioni della giornata e per poter usufruire dei transfert previsti da e per Zafferana Etnea e Giardini Naxos. Chi non sarà in possesso dell’accredito stampa, non potrà accedere ai servizi previsti.

Sempre alle ore 15,00, inoltre, nella Sala Stampa di Cibo Nostrum, nell’Archivio Storico, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dei 7 laboratori tematici dedicati al Pesce Azzurro con il Ministero delle Politiche Agricole, previsti anche per questa edizione e che partiranno alle ore 16,00 in esclusive location di Taormina, con il coinvolgimento degli chef presenti, delle cantine del territorio e di qualificati giornalisti di settore.

È fissata per le ore 18,00, invece, l’inaugurazione di Taormina Cooking Fest, il cuore stesso della Grande Festa della Cucina Italiana, che prenderà il via lungo il Corso Umberto, dando vita ad una passeggiata tra sapori, aromi e colori con cooking show dei centinaia di Chef protagonisti e l’intervento delle più importanti cantine vinicole siciliane.

Quanti si abbandoneranno a questo viaggio suggestivo, potranno infatti degustare piatti emozionanti ed assaggiare vini del territorio. Tra le autorità previste negli interventi, anche il Sottosegretario alle Politiche Agricole, On. Giuseppe Castiglione, ed il Sottosegretario al Turismo, On. Dorina Bianchi. Presente anche il dirigente generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata, Giovanni Oliva.

Sua maestà l’Etna

Martedì 13 giugno, infine, protagonista dell’evento tornerà ad essere l’Etna, alla scoperta del territorio e dei suoi prodotti, con la visita guidata alle ore 10,00 ad alcune cantine del vulcano. E l’Etna sarà presente anche nel workshop, alle ore 11,00, sul tema: “L’affermazione dei vini dell’Etna quale volano e traino per la valorizzazione del pesce azzurro”, che si svolgerà presso la Cantina Alta Mora (Cusumano). Durante il workshop sarà anche siglato il Patto tra i produttori di vino dell’Etna ed i rappresentanti del mondo ittico e del pesce azzurro, per la valorizzazione dello stesso.

“La Scampagnata di Cibo Nostrum”

A chiudere ufficialmente l’evento alle ore 13,00 sarà “La Scampagnata di Cibo Nostrum”, con il pranzo presso la Cantina Cottanera, a cura degli Chef con la Coppola: Simone Strano, Giuseppe Raciti, Giovanni Grasso e Giuseppe Torrisi, che darà l’arrivederci ai partecipanti e ai tanti giornalisti alla prossima edizione del 2018. L’ultimo appuntamento, infine, della terza giornata riguarda ancora la stampa di settore: con un corso di formazione promosso dall’AssoStampa, sezione provinciale di Catania, ed inserito nella piattaforma nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, dalle ore 16,00 alle ore 19,00 nei locali della Cantina Cottanera si svolgerà l’incontro sul tema: “Comunicare la cultura enogastronomica in Italia, tra giornali, tv, social e letteratura”, con interventi qualificati del mondo della stampa e dell’agroalimentare e che varrà tre crediti formativi per i giornalisti partecipanti. Per iscriversi è necessario registrarsi sulla piattaforma Sigef.

La manifestazione, infine, quest’anno si presenta con look, brand e identity completamente rinnovati, grazie alle innovazioni apportate da La Cook Agency. Anche questo un modo giovane ed entusiasmante di salutare l’arrivo di un evento che, nonostante sia ancora alla sua 6^ edizione, è comunque già entrato a pieno titolo tra gli appuntamenti storici della cucina italiana.