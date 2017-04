“Sono 480 giorni che il punto nascite di Petralia Sottana è chiuso e 50 giorni che i cittadini attendono una risposta all’interrogazione che ho presentato al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin”.

Lo ribadisce Magda Culotta, sindaco di Pollina e deputato del Pd per riportare all’attenzione del Governo la chiusura del reparto di Madonna dell’Alto.

“Rispetto alla bozza precedente, – afferma il sindaco di Pollina – la nuova rete ospedaliera ha colmato molte lacune, ma le alte Madonie non possono restare senza un punto nascite. La battaglia è tutt’altro che archiviata perché le Madonie hanno bisogno di un progetto territoriale organico e lo Stato non può con una mano elargire finanziamenti per la Strategia delle Aree Interne e dall’altro lato eliminare il diritto di nascita sul territorio”.