Chiara Ferragni arriva a Taormina!

La famosa fashion blogger da 10 milioni di followers arriva nella Perla dello Jonio e sfoggia un look da urlo.

Come mostrano le immagini pubblicate sul suo profilo Instragram la Ferragni è arrivata sull’Isola, che ha lasciato appena un paio d’ore fa, per seguire il fidanzato Fedez, in concerto ieri sera al Teatro Greco di Taormina.

Prima il soggiorno al Belmond Grand Hotel Timeo, che ha una delle terrazze più belle al mondo e oggi la bella fashion blogger ha regalato ai suoi followers uno scatto dal prestigioso Hotel San Domenico.

I fan sono letteralmente impazziti e in tanti hanno chiesto una nuova dichiarazione d’amore, dopo l’ultima dello scorso maggio, che ha fatto il giro del mondo, facendo sognare milioni di teenagers.