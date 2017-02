Le chiacchiere, deliziose sfoglie fritte cosparse di zucchero a velo, non possono mancare sulle tavole dei siciliani quando si avvicina il Carnevale.

Dolce tipico non solo delle nostre tavole, ma conosciuto in tutta Italia, si possono preparare seguendo diverse ricette, ma stando attenti a mantenerne sempre la caratteristica più importante: la friabilità! E’ importante, quindi, fare in modo che l’olio non superi la temperatura di 170-180°.

Ingredienti

350 gr di farina

50 gr di burro

10 gr di lievito di birra

100 gr di latte appena tiepido,

2 uova

Preparazione

Setacciare la farina e disporla su una spianatoia. Aggiungere tutti gli ingredienti e impastare bene il tutto, con un pizzico di sale, in modo da ottenere un panetto morbido.

Lasciare riposare per circa 30 minuti in frigo e successivamente dividere l’impasto in due parti.

A questo punto prendete il vostro mattarello e stendete l’impasto in una sfoglia sottile di 3/4 mm. Usando una rotella dentellata ricavate dalla sfoglia dei rettangoli di medie dimensioni e fate al centro fate due tagli equidistanti dalla parte del lato più lungo del rettangolo.

In un tegame di alluminio dai bordi alti scaldate l’olio e friggete le chiacchiere, poche alla volta, fino a completa doratura da entrambe i lati. Attenzione a non farle dorare troppo!

Una volta cotte, scolate le chiacchiare su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso e spolverate con zucchero a velo.

Buon appetito!