Il sindaco di Catania ha convocato e presieduto nei giorni scorsi una riunione sul centro storico. Enzo Bianco: “Abbiamo rimesso a posto le cose, garantendo la sicurezza dei cittadini che frequentano la zona, dei residenti e degli esercenti”.

Controlli e più sicurezza

Il sindaco di Catania Enzo Bianco ha convocato e presieduto nei giorni scorsi una riunione sul centro storico. Convocati Vigili urbani, Ufficio Traffico Urbano, Ecologia, Attività produttive e Sostare. Il sindaco ha espresso la volontà di intensificare i controlli sin da questo fine settimana. I primi risultati positivi si sono registrati sin dalla serata di venerdì con l’impiego di decine di Vigili Urbani. Inoltre sono state discusse modalità e inizio dei controlli ai varchi della Ztl che partiranno dal prossimo fine settimana fino al termine del periodo dei caffè concerto.



“Alla fine degli anni Ottanta – ha ricordato il sindaco Bianco – non si poteva circolare appena calato il sole, poi fu tutto un pullulare di iniziative e nacque la Movida. Negli anni successivi ci fu un regresso e adesso stiamo lavorando per rimettere a posto le cose, garantendo la sicurezza dei cittadini che frequentano la zona, dei residenti e degli esercenti. La buona reputazione di Catania a livello nazionale passa anche per la riqualificazione del centro storico”.

Più pattuglie per le strade

Entrando nel dettaglio, per il servizio nel Centro storico di venerdì e sabato sera i Vigili urbani impiegano il seguente personale: 1 Ufficiale Viabilità, 4 pattuglie viabilità, 2 pattuglie annona e 1 ambientale. Nella zona del Castello Ursino ci sarà un servizio di Polizia Giudiziaria per reprimere il fenomeno dei parcheggiatori abusivi.