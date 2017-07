Celine Dion, icona assoluta della musica pop internazionale, ha posato senza veli per il magazine “Vogue”. È stata fotografata da Sophia Li per Vogue Francia durante la Paris Fashion Week probabilmente durante un cambio d’abito.

Celine Dion senza veli, posa nuda per Vogue

Lo scatto, pubblicato sul profilo Instagram @voguemagazine, mostra la diva canadese nuda rannicchiata su una sedia con le gambe accavallate e con la mano sul viso. La didascalia spiega che i suoi abiti di scena vengono modificati per adattarsi alle esigenze di Celine.

«Ecco alcuni semplici fatti da considerare tutte le volte che Celine Dion si cambia d’abito durante un concerto. Negli ultimi cinque anni la cantante ha indossato haute couture quasi esclusivamente per le sue performance (tra Las Vegas e l’Europa). Si esibisce per un minimo di due ore a notte, cinque o sei notti alla settimana, danzando e muovendosi con grazia nei suoi abiti fatti a mano, in quei sottili tessuti precari che sono disegnati per resistere unicamente alle passerelle o un red carpet, e con qualche tipo di sostegno».