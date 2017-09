CATANIA – Uno studente universitario è stato trovato morto a Catania all’interno di un appartamento in cui abitava con altri tre colleghi.

Il ritrovamento del corpo

Il ragazzo aveva 26 anni, studiava ingegneria ed era originario di Linguaglossa, piccolo paese ai piedi dell’Etna. Il ritrovamento è avvenuto ieri sera. Il 26enne è stato trovato senza vita all’interno dell’appartamento che si trova in via Eleonora D’Angiò, da uno dei suoi coinquilini. A quest’ultimo si erano rivolti i genitori, che da diversi giorni non avevano più sue notizie.

Il coinquilino tornata a casa, si è trovato davanti un corpo in avanzato stato di decomposizione. Probabilmente la morte è avvenuta venerdi scorso, quando si sono perse le tracce del ragazzo. Sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato rilievi nell’appartamento, che è stato sequestrato. La Procura ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia, che sarà effettuata nell’ospedale Vittorio Emanuele.