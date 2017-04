Domenica 9 aprile dalle 21.30 la band Luftig sarà in concerto al Teatro Sangiorgi di Catania, tra i protagonisti della manifestazione “Catania Risuona” con un set durante il quale promuoverà il primo disco “Erdring”, uscito lo scorso febbraio e prodotto dall’etichetta discografica 49 Records.

«Non abbiamo mai pensato di riproporre alcuna tradizione, ci siamo adoperati per ritrovare un senso della tradizione tra i tanti possibili». Band poliedrica e raffinata di origine catanese, i Luftig stanno riscuotendo un ottimo interessa da parte del pubblico e dalla stampa di settore. Sono formati dalla cantante e polistrumentista Simona Di Gregorio (voce, organetto, chitarra, kalimba, percussioni), dal contrabbassista Giovanni Arena e dal tablista Riccardo Gerbino: tre musicisti da sempre impegnati nella musica popolare e nella world music, che in questa band hanno fatto confluire i loro percorsi individuali. Un progetto originale non ancorato ad alcuna tradizione specifica che, grazie all’assenza di quest’ancora, esprime una forte volontà di “salire”: il termine “luftig” in tedesco vuol dire, difatti, “arioso”.

Sempre dal tedesco, il titolo del disco “Erdring” può essere tradotto in “anello che circonda la terra”: uno spazio immaginario dove la poliedricità del progetto, meccanismi e mondi sonori differenti – dal tabla indiano con le strutture ritmiche tradizionali, al contrabbasso, alla kalimba, all’organetto, alla voce mutevole – possono risuonare, mescolandosi tra loro, in un’unica melodia.

Nell’album, 10 brani di cui otto originali scritti da Simona Di Gregorio e due brani popolari, le cui melodie provengono da diversi radici musicali; i testi sono scritti in italiano e dialetto siciliano ma anche in tedesco, spagnolo, portoghese, inglese: lingue diverse, talvolta coesistenti all’interno di uno stesso brano, attraverso cui scorrono testi intensi e sinestetici.

Riccardo Gerbino: “Quando ci approcciamo ad un brano musicale, sia esso originale o popolare, lo facciamo cercando di contribuire al suono del brano attraverso il nostro bagaglio musicale, in un confronto costante, aperto, e allo stesso tempo “leggero”, altro sinonimo del termine “luftig“.