Da un’analisi effettuata da Beepry, noto motore di ricerca voli low cost, su più di 1.500.000 di ricerche effettuate dai suoi utenti nel 2016, il trend delle destinazioni più ricercate da e per l’Italia, premia Catania come rotta più ricercata d’Italia, terza soltanto dopo Milano e Roma.

In particolare i viaggiatori che hanno acquistato voli passando per l’hub etneo, sono in particolar modo quelli in partenza dall’aeroporto di Fontanarossa con destinazioni quasi interamente verso le altre grandi città Italiane. Effettuando una ricerca da beepry.it e inserendo, oltre alla destinazione, semplicemente “Intero Anno” al momento della scelta date, ecco quali sono i prezzi medi a tratta:

Catania – Roma da 23€ Catania – Milano da 19€ Catania – Bologna da 22€ Catania – Napoli da 26€ Catania – Pisa da 32€ Catania – Verona da 36€ Catania – Genova da 39€ Catania – Londra da 34€ Catania – Parigi da 30€ Catania – Malta da 13€

La classifica risponde all’ordine delle preferenze dei quasi 2 milioni di utenti che hanno già effettuato questa ricerca. Quest’anno l’aeroporto Etneo ha visto un ampio incremento delle partenze e anche dell’incoming turistico, grazie anche alle nuove numerose tratte aggiunte allo scheduling di questa destinazione e alla riduzione dei prezzi da parte delle low cost prevalentemente, che offrono collegamenti da/per Catania.

Da storico ricerche, risulta inoltre che i mesi più convenienti per volare dallo scalo Siciliano in questione, sono rispettivamente: Febbraio, Marzo, Ottobre e Novembre. Prenotando con un anticipo in media di 27 giorni per le rotte nazionali e 42 giorni verso il resto d’Europa, con prezzi medi che variano dai 13 euro per la destinazione maltese di Luqa, fino ai 42 euro della rotta Catania – Stoccolma, anch’essa rientrante nella top 20 delle destinazioni scelte dai viaggiatori Siciliani.

Anche per le prenotazioni volo già effettuate per il 2017, il trend delle top 10 risulta confermarsi, in particolar modo per le destinazioni nazionali, scelte prevalentemente da coloro che studiano e lavorano nella maggior parte delle città Italiane del centro e nord Italia.

In definitiva si è riscontrato, anche da dati rilevanti di Assaeroporti, un traffico passeggeri nell’aeroporto Catanese di 7.914.117 presenze totali, con un aumento rispetto all’anno precedente dell’11,38%.