CATANIA – “In tanti mi avevano chiesto di avere un posto dove sedersi, dove leggere il giornale, dove chiacchierare, in quel bellissimo salotto che è Piazza Università. Oggi piena anche di turisti. Sono stati accontentati. Abbiamo ripristinato otto panchine e le abbiamo messe due per ogni angolo”.

Il si della Soprintendenza

Così il sindaco di Catania Enzo Bianco che questa mattina ha voluto fare un giro in piazza Università per vedere le panchine appena collocate che ritornano dopo tanti anni. Nell’occasione il Sindaco si è intrattenuto con diversi cittadini, di tutte le età, sedendosi anche lui nelle panchine poste alla base dei candelabri realizzati dal maestro Mimì Maria Lazzaro nel 1957.

Le panchine sono state collocate dopo il nulla osta della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania.