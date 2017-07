Grossa operazione antimafia a Catania. Cinquantaquattro gli arresti eseguiti nei confronti di persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, armi, traffico di stupefacenti, estorsione e rapina. In 40 sono finite in carcere, altre 14 invece sono state poste ai domiciliari.

I Carabinieri del comando provinciale di Catania ha condotto un’operazione contro il gruppo del rione San Giovanni Galermo di Cosa nostra mettendo in campo 200 militari.

Nel corso delle perquisizioni sono state sequestrate sostanze stupefacenti e accertate le dinamiche del gruppo mafioso anche nella gestione dello spaccio di droga, con un ‘giro’ da 40 mila euro a settimana, oltre fare luce su numerose estorsioni a imprenditori e commercianti.

L’economia del quartiere basata sul traffico di droga

L’economia di un intero quartiere di Catania, quello di san Giovanni Galermo, è basata sul traffico di droga. E’ quanto emerge dalle intercettazioni ambientali effettuate durante l’indagine.

L’attività di spaccio nel quartiere avrebbe fruttato circa 50 mila euro al giorno. Gli investigatori hanno accertato che uno degli arrestati non esitava a svolgere la loro attività di spaccio e confezionamento della droga in presenza dei figli che non hanno nemmeno 10 anni. I bambini venivano utilizzati come schermo per eludere controllo delle forze dell’ordine.