CATANIA – Il sindaco di Catania Enzo Bianco ha dato precise disposizioni a Polizia Municipale e Nettezza Urbana affinché nello slargo a ridosso del solarium di Ognina venga impedita la sosta selvaggia dei motorini e venga ripulito tutto. Inoltre i Vigili Urbani provvederanno a sorvegliare l’area ed a multare coloro che dovessero essere colti nell’atto di sporcare o gettare rifiuti.

Gli atti vandalici

Purtroppo lo slargo è stato oggetto di atti vandalici come quando, lo scorso 30 giugno, sono state messe sottosopra le panchine che vi sono state collocate nell’intervento che si concluse nel mese di maggio e che lo aveva fatto diventare un luogo di incontro con panchine alberi, pavimentazione elegante. Gli operai della Manutenzioni Strade del Comune di Catania provvidero in poche ore a rimettere tutto a posto.

In quell’occasione il sindaco Bianco espresse il proprio rammarico chiedendo la collaborazione dei catanesi, appello che adesso rinnova: “A vedere tanta inciviltà provo davvero un grande dolore. Mi dispiace che i nostri sforzi, quelli di tanti Cittadini per bene, siano vanificati. Reagiamo. Non arrendiamoci. Datemi una mano”.