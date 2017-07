“L’apertura del solarium di Ognina ha segnato la fine del decoro e della pulizia della scogliera. Perché, senza voler entrare nel merito alla questione legata alla natura della chiazza scusa davanti all’impianto del viale Artale D’Alagona, su una cosa tutti possiamo essere d’accordo: uno dei punti più suggestivi di Catania è diventato una enorme pattumiera dove centinaia di incivili buttano di tutto”. Questa la denuncia del consigliere comunale Vincenzo Parisi in merito alla situazione di degrado e sporcizia.

Un problema segnalato da che decine di bagnanti

Lattine vuote, fazzolettini di carta, bottiglie di birra vuote, pacchetti di sigarette. “Da piazza Mancini Battaglia a piazza Europa non c’è un angolo, uno spazio, uno scoglio o una piazza che non debba fare i conti con i rifiuti. Pochi interventi sporadici non bastano a garantire il decoro continuo del sito. Ecco perché serve un’azione repressiva che punisca in modo esemplare chiunque non rispetti le regole. Allo stesso tempo, va potenziato il numero dei cestini da mettere a disposizione della gente”.

“Se trattiamo la scogliera e il mare in questo modo non possiamo poi lamentarci se non riusciamo a fare il bagno oppure non ci sono nemmeno pochi metri puliti a disposizione dove stendere il telo da mare e prendere il sole” conclude il consigliere.