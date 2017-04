Si è svolto presso la Questura di Catania un incontro fra il Questore Dott. Giuseppe Gualtieri e il Cav. Francesco Zaccà Delegato per la Sicurezza di Confcommercio Catania. Nel porgere il proprio saluto di benvenuto, Zaccà ha illustrato le iniziative di Confcommercio in tema di sicurezza fra le quali la recente organizzazione del seminario “Sicurezza Donna”, dedicato al mondo femminile. “Riteniamo la sicurezza requisito essenziale che garantisce nel territorio lo sviluppo economico e rappresenta uno dei primi elementi di valutazione per i soggetti che intendano investire in attività economiche – ha dichiarato Zaccà – oltre che uno degli indicatori fondamentali della qualità della vita, e quindi accogliamo l’appello del Questore a operare tutti per promuovere il bene-sicurezza”. È stata sottolineata, inoltre, l’importanza del costante e costruttivo dialogo con le Istituzioni e, in primo luogo, con le Forze dell’ordine: “Deve essere alimentato costantemente il dialogo con chi ha il delicato compito di produrre sicurezza – ha concluso Zaccà – unitamente alla massima collaborazione. In tale direzione, Confcommercio Catania ha avviato, in sinergia con le Istituzioni, un progetto di informazione ed educazione alle politiche di sicurezza”.