CATANIA – La consigliera della IV Municipalità Maria Grazia Adamo aderisce a Forza Italia.

Le ragioni della scelta

“Ho scelto Forza Italia – afferma Adamo – perché è un gruppo giovane con le idee chiare che vive la politica al servizio della collettività e quotidianamente si batte per migliorare le condizioni della Municipalità”.

“Accogliamo la consigliera Adamo nella grande famiglia di Forza Italia, siamo certi che la sua esperienza e passione saranno preziose per far crescere ancora di più il nostro gruppo politico”. Lo dichiara Cesare Marzullo, coordinatore di Forza Italia per la IV Municipalità.

Plauso e soddisfazione per il passaggio della Adamo nel gruppo di Forza Italia sono espressi dai consiglieri di quartiere Erio Buceti e Francesco Nauta, dall’on. Pippo Arcidiacono e Luca Sangiorgio, coordinatore e vice coordinatore comunale di Forza Italia Catania, e dall’on. Salvo Pogliese coordinatore provinciale di Forza Italia.