CATANIA. Bilancio di fine anno inevitabile anche per la squadra rossazzurra, che ha concluso il girone d’andata solo al nono posto con 28 punti in classifica.

In realtà i punti conquistati sul campo sarebbero 35: ne mancano sette per la penalizzazione per il «caso Castro», più uno per inadempienze amministrative relative alla precedente gestione.