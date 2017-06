Tra gli appuntamenti del cartellone promosso dal Comune, la serie di performance con oltre 150 musicisti per la Festa della Musica in programma domani e il calendario di dibattiti, appuntamenti culturali e concerti per il 16° incontro nazionale di Emergency da giovedì a sabato.

Musica, arte e cultura

È dedicato a musica, arte, teatro, cultura e solidarietà il calendario di eventi in programma da mercoledì 21 a domenica 25 giugno nell’ambito del cartellone “Estate in città”; promosso dal Comune di Catania.

Tra le tante iniziative, la serie di performance ed esibizioni musicali gratuite, con più di 150 artisti, prevista domani per la Festa della Musica tra rock e folk, classico e jazz, canti della tradizione ed elettronica. E la ricca agenda di dibattiti, appuntamenti culturali e concerti per il 16° incontro nazionale di Emergency che si svolgerà da giovedì a sabato.

Questo il programma degli eventi dal 21 al 25 giugno:

Mercoledì 21 giugno

Palazzo della Cultura, Castello Ursino, Centro Zoo, Gammazita, Teatro Machiavelli

Festa della musica, su iniziativa del Mibact e del Comune di Catania, a cura dell’Associazione Darshan, con la collaborazione di diverse associazioni. Ingresso libero.

Corte Palazzo della Cultura

Ore 20.00 Ninive (rock), 20.45 Chiaramarzia (cantautrice), 21.00 Mantra (rock), 21.45 Gabriele Vasta & Cristian Arcidiacono (solo drum), 22.00 Soundmaker (pop, rock), 22.45 Alex-X (swing, blues), 23.30 Insostenibile pesantezza dell’essere (pop, rock)

Castello Ursino

Ore 20.00 Salvatore Fisichella (cantautore), 20.45 Garage 33 (pop), 21.30 Sangumit (world), 22.15 June (pop), 23.00, Chiedo venia (pop), 23:45, Albafar (world)

Centro ZO

Ore 20.00 Skull above the cannon (rock), ore 20.45 Luca Caponetto (cantautore), ore 21.30 Outodafe’ (pop, rock), ore 22.15 Andrea Tash (hip-hop), ore 23.00 Day Cube (pop, rock)

Gammazita

Ore 21.00 Davide Campisi (folk), ore 22.00 I Pupi di Surfaro (folk)

Teatro Machiavelli; piazza Università

Ore 10.30 Ensemble di Clarinetti Cálamus

Androne di Palazzo San Giuliano

Ore 11.30 Bellini Jazz Quartet

Ingresso principale Teatro Machiavelli, piazza Università

Ore 17.30 Duo Coppola (musica popolare), Enza Strazzulla voce e chitarra, Giuseppe Coppola tamburi, ospite Gianni Nicosia chitarra ritmica e solista

Spazio Arte presso le botteghe del Teatro Machiavelli

Ore 18.30 Coro Libere Dissonanze, diretto da Bruna;Amico

Spazio Arte presso le botteghe del Teatro Machiavelli

Ore 19.30 Marco Panzani, cantautore «Le mie canzoni per la strada»

Sala Teatro Machiavelli

Ore 20.30 Walter Sambuco, pianista

Sala Teatro Machiavelli

Ore 21.30 Duo Sax e Pianoforte, Gaetano Cristofaro sax, Camillo Balcone pianoforte

Sala Teatro Machiavelli

Giovedì 22 giugno

Palazzo della Cultura – Corte, ore 21

16° Incontro Nazionale di Emergency “Migrazioni e democrazie in un mondo che cambia;, con Gino Strada, chirurgo e fondatore di Emergency, Alberto Negri, inviato de Il Sole 24 Ore e Flavio Insinna, conduttore televisivo. Conduce Massimo Giannini, giornalista.

Venerdì 23 giugno

Teatro Massimo Bellini, ore 21

16° Incontro Nazionale di Emergency, “La valigia: un viaggio verso l’abolizione della guerra;, conferenza multimediale condotta da Cecilia Strada, presidente di Emergency

Castello Ursino; Corte, ore 21

Spettacolo musicale; Caruana Mundi, girovagare sonoro tra le sponde del Mediterraneo;, a cura di Associazione Centro Magma. Ingresso a pagamento

Sabato 24 giugno

Notte dei Musei

16° Incontro Nazionale di Emergency, Storia e storie – guerra, migrazioni e cooperazione internazionale

Cinema Teatro Odeon, Via Filippo Corridoni 19

Ore 10.00 – 12.30 e 14.30 – 17.30

A cura del Field Operations Department con la partecipazione di personale impegnato sul campo ed esperti.

Palazzo della Cultura; sala Ex Caffè Letterario, ore 18.30

16° Incontro Nazionale di Emergency, Di segni e di migrazioni, presentazione opere di street art sul tema delle migrazioni.

A cura di Sbagliato, Giorgio Bartocci, Uno, Gue, Elena Xausa e Lucamaleonte

Piazza Università

16° Incontro Nazionale di Emergency

Ore 20

Emergency pre-show, con Casa Normanna, La Marionettistica F.lli Napoli, Emotions in a Bubble, Circo Randagio, Ipercussonici, Baciamo le Mani. Conduce Antonella Insabella.

Ore 22

Musica per Emergency, con Social Band, Lello Analfino & Tinturia, Luca Madonia, Nina Zilli, Elodie, Roy Paci & Arestuska

Presenta Luca Barbarossa

Castello Ursino – Corte, ore 21

Spettacolo teatrale;Pirandello Figlio del Caos; A cura della Federazione Italiana Teatro Amatori sez. Catania. Ingresso a pagamento

Domenica 25 giugno

Chiostro di Palazzo Centrale; Rettorato, piazza Università, ore 20.30

Rassegna ;Il Bellini nel Barocco; con i Solisti del Teatro Massimo Bellini, concerto del Trio Liberty;. A cura del Teatro Massimo V. Bellini di Catania. Ingresso a pagamento